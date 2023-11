MONTEMARCIANO - Ladri alla pizzeria Pepe Verde in fuga con il soldi e bottiglie. Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato e secondo i proprietari potrebbe essersi trattato non di professionisti ma di teppisti.

Ieri è stato lanciato un appello su Facebook per cercare testimoni del furto avvenuto nella pizzeria che si trova lungo l’Adriatica nel Comune di Montemarciano. «Buon giorno e felice domenica - ha scritto ieri mattina la proprietaria -. Per noi purtroppo poco felice. La notte tra il 3 e il 4 novembre la pizzeria Pepe Verde ha subito un furto sia monetario che di bevande». Questi i fatti seguiti da un appello. «Al di là del valore economico - aggiunge - siamo molto dispiaciuti per lo sfregio. Mio marito, il titolare, è sempre stato un gran lavoratore e, se ha potuto, ha sempre aiutato tante persone. Ora siamo a chiedervi di informarci se qualcuno avesse visto qualcosa. Infine un messaggio per i ladri. «Nel frattempo chiediamo a chi ha commesso il reato, di costituirsi e di restituire la refurtiva anche in anonimato. In ultimo, da educatore, invito i genitori di tanti ragazzini e ragazzi sbandati ad essere più attenti ai propri figli, educandoli amorevolmente alla legalità».

APPROFONDIMENTI IL RAID L’allarme non ferma l’irruzione nella villa IL FURTO Ancona, entrano in casa, aprono la cassaforte

La scia di furti

Non è che l’ultimo episodio in ordine di tempo che ha colpito il territorio di Montemarciano, dove nei giorni scorsi si sono verificati diversi furti e tentativi. In viale Europa tre sono stati gli appartamenti ripuliti di gioielli e soldi. In uno si è accorto il figlio della proprietaria, che si trovava in ospedale quando i ladri sono entrati. Un altro episodio invece è avvenuto in via Porcareccia e, infine, in via Matteotti era stata una vicina di casa ad accorgersi di un ladro che stava scendendo da un balcone dopo aver visitato un appartamento. Sull’accaduto indagano i carabinieri, subito allertati sia dalle vittime dei ladri che da altri residenti che hanno segnalato presenze o automobili sospette.