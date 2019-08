E' in vacanza, i ladri le sventrano la cassaforte: in fuga con ori e gioielli

di Talita Frezzi

JESI - Va in vacanza, le smurano la cassaforte. Ladri in azione in via Gramsci, pieno centro città. I banditi hanno agito indisturbati, certi che la famiglia era fuori città. Così hanno smurato la cassaforte, servendosi presumibilmente di un frullino elettrico, poi l’hanno aperta con una fiamma ossidrica e hanno portato via oro e gioielli. Ladri di ricordi, perché a quei braccialetti e a quelle collanine erano legati i momenti belli di una vita.L’appartamento preso di mira è al quarto piano di una palazzina condominiale in via Gramsci. I residenti - due anziani genitori e la figlia - erano in vacanza in campagna. La scoperta mercoledì sera verso le 23 al loro rientro in città. Uno choc. «Non l’avremmo mai immaginato - dice la figlia arrabbiata - anche perché la porta era chiusa. Così come le finestre. E siamo al quarto piano».