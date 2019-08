Casa ripulita ma senza segni di scasso: la via d'accesso dei ladri resta un mistero

di Federica Serfilippi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA I ladri le entrano in casa, fanno razzia di gioielli e contanti e scappano chiudendo la porta d’ingresso. Un blitz talmente “pulito” che la proprietaria dell’appartamento si accorge del furto solo un paio di giorni dopo. A farle fare i conti con la realtà, l’apertura di un cassetto della camera da letto, dove erano contenute alcune banconote. Sparite. Così come vari monili d’oro e ricordi di una vita. L’amara sorpresa è stata scoperta martedì mattina da una pensionata anconetana, residente nel cuore del centro storico.Il furto, secondo i sospetti della vittima, potrebbe risalire a sabato sera, quando l’abitazione è rimasta vuota per alcune ore, dalla cena fino a mezzanotte. Un arco di tempo in cui potrebbero avere avuto campo libero i ladri, riusciti a fuggire con un malloppo di preziosi e contanti trovati in camera da letto. Il colpo subito è stato denunciato ai carabinieri della stazione di via Piave. Si tratta di un raid particolare. Innanzitutto non è chiaro il punto da cui possano essere passati i banditi.