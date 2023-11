JESI A giorni la verifica delle condizioni di piena sicurezza a Porta Valle e la riapertura del transito sotto l’arco, dopo la caduta di una grossa pietra dalla parte più alta di quella che è la principale apertura delle mura storiche a sud del centro. Successivamente si provvederà a individuare e incaricare una ditta per il ripristino del danno, verificatosi nel pomeriggio di giovedì scorso, mentre erano in corso le operazioni di installazione degli addobbi luminosi per le festività natalizie.

APPROFONDIMENTI IL CASO Tettoia beffa all’ospedale di Osimo, copre (solo) metà ambulanza



La circolazione



È l’assicurazione che giunge dagli uffici comunali dopo che l’accaduto, che per fortuna non ha visto danni né a persone né a cose, ha costretto da alcuni giorni a transennare il varco di Porta Valle, che attualmente non può essere utilizzato né per l’uscita dal centro dei veicoli autorizzati alla circolazione nella Ztl né dai pedoni. A precipitare a terra è stata una sostanziosa porzione del laterizio che costituiva la parte più alta di Porta Valle, in una fase in cui la sorte ha voluto che non si trovassero in zona né passanti né mezzi. Quanto alla circolazione di questi ultimi, rende noto il Comune, l’uscita di residenti e autorizzati dal centro è comunque resa possibile da piazza Baccio Pontelli e in particolare risalendo via San Marino, dove ha ora obbligo di svolta chi percorre via Lucagnolo.

L'ingresso

L’ingresso per Porta Valle, invece, ai mezzi è vietato anche in condizioni di normalità. Quanto ai pedoni, passaggio obbligato è quello per l’altro vicino e più basso varco nelle mura che sta a pochi passi dal principale. Situazione dunque in via di risoluzione anche se resta tutta la preoccupazione per un episodio che, al di là della specifica dinamica, ha rivelato una volta ancora la potenziale fragilità di un vanto cittadino come la storica cinta muraria.

Di pochi giorni prima, e sempre nella stessa zona, la segnalazione dell’asporto da parte di ignoti di una parte dei blocchi appoggiati sullo strato più alto del tratto di mura interno rispetto alla stessa Porta Valle (dove la cinta originaria venne ampliata nel ‘400 per inglobare la vicina e oggi tombata fonte d’acqua storica) e che costeggia proprio via San Marino.



Intanto, sempre nell’area a sud del centro storico, attenzione in questi giorni al traffico: da oggi infatti sarà completamente chiuso al traffico veicolare e ai pedoni il tratto di Via dei Merciai tra Via Mugnai e Via Telari, causa l’avanzamento del cantiere per i lavori di rifacimento della rete fognaria. Per garantire la circolazione, doppio senso di marcia nel tratto di Via dei Merciai dall’incrocio con Via Telari fino all’incrocio con Via San Giuseppe. In tale tratto disposto anche il divieto di sosta in entrambi i sensi. La modifica resterà in vigore per una quindicina di giorni.