JESI Un grave evento di inquinamento ha colpito giovedì mattina il fiume Esino nel tratto subito al di sopra di Serra San Quirico che ha interessato il corso fino alle porte di Jesi. L’Arpam ed i Carabinieri forestali sono intervenuti con l’individuazione del responsabile e l’arresto del versamento inquinante che sembra di natura organica collegabile a digestato o prodotti di allevamento animali.

«Purtroppo - rimarca il Wwf di Ancona e Macerata - è l’ennesimo evento di aggressione alla qualità ecologica dell’Esino, già in forte stato di criticità come evidenziato dai monitoraggi della fauna ittica svolti dalla Riserva Ripa Bianca e Arpam che hanno evidenziato la diminuzione del 90% della quantità di pesce e la scomparsa di alcune specie tipiche del fiume Esino, praticamente vicino al collasso ecologico».



Il Wwf chiede di «analizzare l’impatto di tale evento inquinante ha avuto sulla comunità dei macroinvertebrati e della fauna ittica per quantificazione care il danno ecologico». Per prevenire il ripetersi di questi eventi il Wwf auspica «la riattivazione del Contratto di fiume Esino e la realizzazione delle attività per un costante monitoraggio delle potenziali fonti di inquinamento del fiume».