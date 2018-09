Trovato morto nella sua parrocchia don Barboni ex direttore della Caritas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Lo hanno trovato cadavere ieri sera nella sua parrocchia di Santa Maria del Piano dove si sono portati vigili del fuoco a ambulanze inviate dal 118. È morto a 68 anni don Nello Barboni, storico direttore della Caritas e Presidente della Fondazione Centro Servizi Caritas Diocesana, che nel dicembre 2014 aveva lasciato dopo vent’anni di servizio per gli altri. «Ho sentito il bisogno di lasciare agli altri un lavoro molto impegnativo che le forze non mi consentono di portare avanti», aveva detto passando il testimone.Ieri sera alle 20,40 a lanciare l’allarme è stato un ragazzo straniero. Don Nello da lunedì non dava segnali di vita. Non rispondeva al telefonino, né al campanello di casa. Ieri pomeriggio il giovane collaboratore della parrocchia ha deciso di chiamare aiuto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, si sono portati anche i carabinieri e il personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del sacerdote. La porta dell’appartamento era chiusa dell’interno, i vigili del fuoco sono dovuti entrare da una finestra. Don Nello era disteso sul letto, senza vita.