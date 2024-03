JESI - Cinque persone denunciate e tre segnalate alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. E’ il bilancio dei controlli dei Carabinieri della Compagnia di Jesi. I militari del Radiomobile hanno denunciato un 57enne che la notte di domenica ha perso il controllo della sua auto in via San Marcello, a Jesi, finendo contro il cancello di un’abitazione. Dagli accertamenti ematici in ospedale è emerso che aveva un tasso alcolemico superiore ai 2 g/l. È stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcol. Ma non era la prima volta, pertanto gli è stata contestata una violazione amministrativa poiché guidava nonostante lo scorso gennaio gli fosse stata ritirata la patente.

I Carabinieri hanno anche denunciato tre giovani poco più che 20enni, per tentato furto aggravato. I tre erano stati notati la settimana scorsa mentre scavalcavano la recinzione dell’area perimetrale del capannone di una ditta di servizi logistici a Monsano. Nell’immediatezza non era emerso nulla. Ma dall’analisi della videosorveglianza della zona è emerso che i tre erano arrivati muniti di un piede di porco e avevano forzato una porta secondaria. Poi, forse disturbati, si erano allontanati di corsa sbarazzandosi dell’arnese e dei guanti che indossavano (poi ritrovati e sequestrati), prima di essere sottoposti a controllo.

Sempre il Radiomobile l’altra notte ha denunciato un 21enne per detenzione di stupefacenti e segnalato alla Prefettura un 20enne per uso personale (aveva 4,36 grammi di hashish). Il 21enne è stato controllato in via Roma a Jesi, alla guida della propria auto e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish e di 130 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio. A casa aveva un bilancino elettronico. I militari di Morro d’Alba hanno segnalato alla Prefettura due 32enni, trovati in possesso di 2,32 grammi e di 0,44 grammi di hashish per uso personale.