Fermo, il colpo alla sala slot fallisce, ma i due ladri vengono riconosciuti e denunciati

FERMO - La Polizia di Stato di Fermo ha individuato e denunciato i due responsabili del tentato furto, commesso il 27 Febbraio, presso un bar dotato di sala slot a Fermo. Si tratta di due soggetti di nazionalità rumena, di 45 e 47 anni, di cui uno residente nel Fermano.

Lotta allo spaccio: un arrestato, due segnalati come consumatori e tanti giovani identificati dai carabinieri di Fermo

I due, con una sega a mano, avevano tagliato le grate di una finestra del locale adibito a sala slot, ma non riuscivano a sottrarre nulla dall’esercizio commerciale. Gli investigatori rinvenivano un seghetto ad arco per ferro, verosimilmente utilizzato per tagliare la grata posta a protezione della finestra del locale adibito a sala slot, oggetto sottoposto a sequestro penale e sul quale sono in corso accertamenti tecnici della Polizia Scientifica.

I poliziotti della Squadra Mobile, in successione, raccoglievano dettagli utili sia dalla titolare dell’attività commerciale che da una addetta, riuscendo ad identificare il mezzo a bordo del quale i responsabili dei fatti erano giunti, un camioncino cassonato di colore bianco. L'attività investigativa svolta consentiva quindi di identificare i due responsabili del tentato furto.