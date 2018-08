Il pulsante d'allarme non funziona: restano "prigionieri" dentro il cimitero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Tre persone sono rimaste chiuse dentro il cimitero comunale di via Santa Lucia. I tre, che alle 19,24 si avviavano verso l’uscita a passo spedito ma comunque certi di essere in orario, si sono trovati il cancello già chiuso. Una brutta sorpresa. Hanno cercato di aprire utilizzando il pulsante di emergenza, ma non funzionava.Attimi di panico e di incertezza sul da farsi con continui controlli degli orari di apertura del camposanto sul sito del Comune: la chiusura nei mesi estivi di luglio-agosto era alle 19,30. «Non sapevamo che fare – dice la donna imprigionata – ero incerta se chiamare la polizia locale o i vigili del fuoco, poi abbiamo visto arrivare un custode, un dipendente della Futura, tornato indietro con la macchina per un ultimo controllo prima di andare via. Gli abbiamo chiesto aiuto e lui stesso, liberandoci, ha ammesso che il pulsante d’emergenza era difettoso.