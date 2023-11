TORTORETO - Dov’è la tomba? Te lo dice l’app. Anzi ancora più precisamente te lo dice “Aldilapp” che serve per trovare l’esatta posizione di una tomba, visualizzare i profili personali dei defunti e accedere a numerosi servizi, come ceri, fiori e lampade votive direttamente dal proprio cellulare.

L’applicazione, dal nome parecchio discutibile, é ora attiva anche per il cimitero del Comune di Tortoreto. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Piccioni, ha infatti disposto l’attivazione dell’app, installabile gratuitamente sugli smartphone, che consente ai cittadini di orientarsi meglio all’interno del cimitero e di usufruire di servizi di vario genere.



Ma dentro il telefono non c’è solo il cimitero: se hai bisogno dei fiori, infatti, li fai inviare a Fidelio. Al servizio di “ricerca defunto” si aggiunge la pratica funzione “Fidelio” che permette, a chi non ha la possibilità di recarsi di persona dal proprio caro, non solo di inviare fiori e biglietti commemorativi, ma anche di acquistare servizi cimiteriali, come la pulizia e la manutenzione della tomba. Già funzionante, l’app può essere scaricata su Play Store ed Apple Store.



«L’amministrazione comunale è lieta di offrire questo servizio innovativo alla cittadinanza – dichiara l’assessore ai servizi cimiteriali Loretta Ciaffoni – con Aldilapp si potrà disporre di numerosi servizi, di particolare utilità a chi, per vari motivi, non può provvedere personalmente ma intende comunque curare il decoro e la memoria dei propri defunti». Insomma con “Aldilapp” si è in grado di risalire con precisione al nominativo e alla posizione di un defunto, grazie a una mappatura del cimitero che mette in correlazione luogo di sepoltura e identità. Si potrà accedere, inoltre, al profilo biografico di un proprio caro e inserire informazioni quali foto profilo e memorie, condividere una preghiera o un pensiero, conservare e aggiornare l’identità digitale.



Facile ipotizzare che l’iniziativa, già attiva in tanti Comuni italiani, dividerà il giudizio dei cittadini. Da una parte coloro che la considerano un’importante opportunità, dall’altra chi ritiene eccessiva la digitalizzazione dei cimiteri. Si potrà anche accendere un cero virtuale. Come i ceri veri hanno una durata, dopo 24 ore il cero si spegnerà ma lascerà un segno digitale sul profilo del defunto. Sarà possibile anche scrivere una frase commemorativa per ricordare un caro defunto. Nei cimiteri dove è attiva Aldilápp viene installata l’apposita segnaletica per aiutare i visitatori ad orientarsi.