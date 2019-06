«C'è un pellegrinaggio a Lourdes». Ma è una scusa per rubarle tutto l'oro

di Fabrizio Romagnoli

JESI - La avvicinano in strada parlandole di un pellegrinaggio a Lourdes. E così riescono a distrarla e a impadronirsi, sottraendogliele dalla borsa, delle sue chiavi di casa. Chiavi che le vengono più tardi restituite da una seconda persona, probabilmente una complice incaricata di seguirla, che afferma di averle casualmente ritrovate fuori dallo studio medico dove la vittima è in attesa. Al rientro, per una settantenne jesina del quartiere Prato, la bruttissima sorpresa: abitazione svaligiata, scomparso l’oro che vi era custodito, il tutto senza alcun segno di effrazione o di scasso per entrare nell’appartamento.È quanto accaduto lo scorso mercoledì mattina, in pieno giorno, in città, appunto nel quartiere Prato, ad opera con ogni probabilità di due giovani donne, descritte come ben vestite, capaci di esprimersi con un buon italiano, fra i 30 e i 40 anni d’età. Il segnale di un nuovo, losco e spregevole modo, di raggirare i non più giovanissimi.