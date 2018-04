Minacce e pugni a un passante I carabinieri arrestano un giovane romeno ubriaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Un destro alla Tyson e il malcapitato è stramazzato al suolo, con la mandibola rotta e due denti in meno. La strada come un ring, a due passi dall’arco Clementino, ieri pomeriggio. Un faccia a faccia sfociato nel sangue, un’aggressione senza un perché. E poteva andare peggio perché il pugile improvvisato, visibilmente ubriaco, impugnava un coltello e un punteruolo con cui ha minacciato il rivale. Per fortuna non li ha usati, altrimenti chissà come sarebbe andata a finire. La vittima è un 43enne di Cupramontana (G.C.), l’aggressore, invece, un 22enne romeno (A.M.) residente a Jesi. E’ stato rintracciato dai carabinieri di Jesi, ora potrebbe scattare l’arresto: determinanti saranno i racconti di numerosi testimoni. Intanto, coltello e punteruolo sono stati sequestrati.