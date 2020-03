Lancio di monetine nella vasca di Pergolesi: ecco una nuova tradizione

JESI - La vasca del monumento a Giovan Battista Pergolesi come Fontana di Trevi. Per nulla azzardato il paragone, visto che da qualche giorno sul fondo della vasca appena restaurata compaiono spiccioli lanciati in modo beneaugurale, che non passano inosservate allo sguardo dei passanti. E allora perché no? Chissà che un desiderio espresso con convinzione non si avveri, sebbene la vasca, in uno spazio bellissimo e appena rinnovato, non sia celebre come il capolavoro in marmo del Bernini.

LEGGI ANCHE:

Ascoli, altri 4 casi di Coronavirus, tre sono dipendenti del Comune

Non è chiaro se gli autori dei lanci, avvenuti presumibilmente le settimane dopo l’inaugurazione, siano stati turisti di passaggio a Jesi o addirittura gli stessi jesini, felici di aver ritrovato finalmente, dopo due anni di lavori, uno dei monumenti simbolo della città rimasto per troppo tempo imbragato e nascosto dentro un cantiere. Una sfumatura romantica che regala un po’ di magia a una piazza nata per far incontrare le persone e che darà il meglio di sé con la fioritura delle piante e degli alberi, la dolcezza dell’aria e la voglia di libertà. In molti auspicano questo diventi nel corso dei mesi un rituale capace di regalare suggestione e speranza, un po’ come i lucchetti dell’amore che da Ponte Milvio sono stati esportati, con tutta la loro particolarità, sui cancelli di alcune ville storiche del territorio. C’è bisogno di sognare, di sperare e anche se i desideri restano appesi a un soldino, perché no?

© RIPRODUZIONE RISERVATA