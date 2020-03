Allarme Coronavirus, nelle Marche partono i controlli sulle imprese rimaste aperte/ Scarica il questionario

ANCONA - Allarme Coronavirus, partono i controlli sulle imprese rimaste aperte, perchè rispettino i nuovi standar di sicurezza sanitaria. Per il rispetto della sicurezza Covid 19 dei lavoratori all'interno delle imprese, la Regione Marche, come preannunciato ieri dal presidente Luca Ceriscioli, sta mettendo in atto una serie di controlli e di verifiche.

LA CHECKLIST PER LE IMPRESE

Si effettueranno ispezioni mirate a campione o su segnalazione e a tal fine è stata predisposta una check list, che si rende nota, in quanto, afferma il presidente, "è utile alle imprese per comprendere se sono a norma rispetto alla sicurezza sanitaria ed è utile ai lavoratori, perché li rende ulteriormente consapevoli rispetto ai comportamenti da tenere sui luoghi di lavoro".

