Ascoli, altri 4 casi di Coronavirus, tre sono dipendenti del Comune

ASCOLI - Purtroppo nella giornata di oggi si sono registrati altri quattro casi di Coronavirus nella città di Ascoli. Si tratta di altri tre dipendenti del Comune di Ascoli e del padre di uno di questi. Per ora tutti e quattro sono in discrete condizioni di salute seppure abbiano febbre alta ma preoccupano le condizioni del padre di un dipendente comunale. Tutti e quattro finora sono stati posti in isolamento domiciliare e le loro condizioni sono costantemente monitorate.

Ultimo aggiornamento: 20:18

