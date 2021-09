Schianto da paura tra due auto, madre e figlio all'ospedale: il più grave è un anziano, atterra l'eliambulanza

JESI - Un bruttissimo incidente è avvenuto oggi pomeriggio attorno alle 17 in viale Papa Giovanni XXIII, vicino al parco Manzoni, nei pressi dell'incrocio con via Maratta. Per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrate una Volkswagen Up condotta da un anziano e una Bmw su cui viaggiavano madre e figlio quattordicenne. L'impatto è stato molto violento. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Verde di Jesi e l'eliambulanza del 118, oltre ai vigili del fuoco. Il conducente della Volkswagen, un 77enne jesino, è stato portato a Torrette in codice rosso: ha riportato un grave trauma cranico. Ferite più lievi per madre e figlio, accompagnati all'ospedale. Disagi per il traffico.

