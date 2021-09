Incidente stradale all'altezza del ponte sul Chienti, due persone all'ospedale. Il traffico va in tilt

CORRIDONIA - Traffico in tilt questa mattina nella zona industriale di Corridonia per un incidente avvenuto all'altezza del ponte sul Chienti. Lo schianto è avvenuto intorno alle 8.40. Due persone sono finite al pronto soccorso: le loro condizioni non sono gravi. Rallentamenti anche in superstrada. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata.

