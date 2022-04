JESI - Lunghe code sulla Ss76 per un incidente avvenuto poco fa dopo lo svincolo di Jesi Est, in direzione Ancona. Secondo le prime informazioni, un furgone si sarebbe schiantato contro il guardrail. Sul posto stanno intervenendo il 118 e le pattuglie della Polizia Stradale. Subito si sono formate lunghe code sulla carreggiata in direzione mare: il traffico è bloccato.

