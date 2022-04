Ancora uno schianto all'incrocio maledetto, frontale tra due auto a Torrette: una donna all'ospedale

ANCONA – Ennesimo incidente sulla Flaminia, all'altezza dell'incrocio con via Conca, a Torrette. Questa mattina, attorno alle 8,30, due auto si sono scontrate frontalmente: all'ospedale una ragazza, ferita lievemente. Sul posto è intervenuto il 118 con la Croce Rossa. Ad avere la peggio è stata una trentenne originaria della Liguria che stava andando verso l'aeroporto di Falconara per prendere un volo. Illeso l'altro automobilista coinvolto nello schianto che ha provocato pesanti ripercussioni al traffico, con lunghe code sulla Flaminia e all'altezza del cruciale svincolo per l'ospedale e per l'autostrada.

