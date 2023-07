Schianto tra una Vespa e un furgone a Jesi, 43enne resta incastrato tra le lamiere: è gravissimo

JESI – Pauroso frontale nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 luglio, in via Fermi a Jesi. Il bilancio è di due feriti, uno dei quali in gravissime condizioni. Lo schianto è avvenuto attorno alle 17. A scontrarsi, una Vespa su cui viaggiavano due uomini di 43 e 38 anni e un furgone con a bordo due persone, rimaste illese.

Schianto tra una Vespa e un furgone, 43enne resta incastrato tra le lamiere: gravissimo

Nell'urto, il 43enne che guidava la Vespa è rimasto incastrato con la gamba tra il suo portapacchi e la parte anteriore del furgone. Il passeggero, invece, è volato nell'erba e si è rotto una gamba. Sul posto, il 118 con la Croce Verde, l'automedica e l'eliambulanza, insieme ai vigili del fuoco che hanno liberato dalle lamiere il 43enne, portato in volo a Torrette in codice rosso e intubato. Grave, ma non in pericolo di vita, il 38enne. Indaga la polizia locale.