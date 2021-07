Schianto frontale al semaforo nella notte: tre persone all'ospedale

JESI - Tremendo frontale nelle notte: tre persone all'ospedale. Lo schianto è avvenuto, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, all'incrocio tra Viale della Vittoria e via Garibaldi, regolato da un semaforo, dove si sono scontrate una Fiat Panda e una Wolksvagen Golf. I tre occupanti dei due veicoli sono stati trasportati al Pronto Soccorso di Jesi dai Sanitari del 118 presenti sul posto. La squadra dei vigili del fuoco di Jesi intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4x4 ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento.

