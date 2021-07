Schianto contro un albero dopo una notte di festa. Guidava ubriaco e sballato: 5 feriti, due in prognosi riservata

FALCONARA Tornavano verso casa dopo una lunga notte di divertimenti, trascorsa nello chalet di uno stabilimento balneare di Palombina. Ma quando appena albeggiava la loro auto si è schiantata contro un grosso albero lungo via Marconi, lo stradone che collega Falconara a Castelferretti.

Non un semplice colpo di sonno, come può capitare dopo una notte di veglia: la disavventura dei cinque amici, tra i 26 e i 40 anni, sarebbe dovuta soprattutto alle condizioni del conducente, che secondo i primi test eseguiti si sarebbe messo al volante dopo aver bevuto troppo e anche assunto stupefacenti. L’incidente è avvenuto poco prima delle 5: la Peugeot 306 station wagon, che viaggiava verso Castelferretti, ha iniziato a sbandare prima danneggiando un palo della segnaletica stradale, poi finendo la sua corsa con un violentissimo impatto frontale contro un grosso albero, nei pressi della rotatoria del Bricocenter. Il 40enne anconetano alla guida della vettura, ora ricoverato in prognosi riservata per un politrauma, è risultato positivo sia al drug test che all’alcol test. Guidava “sballato”, secondo gli accertamenti condotti dai carabinieri della tenenza di Falconara, e anche per questo ha perso il controllo dell’auto, forse dopo aver affrontato la rotatoria a velocità troppo sostenuta: ha cercato di frenare all’ultimo, come testimoninano i segni rilevati sull’asfalto.

In prognosi riservata anche il passeggero che gli era accanto, un 39enne di Ancona cui è già stata suturata con 10 punti una ferita sulla. I tre passeggeri che erano sul retro se la sono cavata con ferite ed escoriazioni lievi guaribili in cinque giorni. Si tratta di due ragazzi di 26 e 29 anni di Ancona e di una 29enne originaria di Santo Domingo residente a Falconara. Il guidatore dovrà rispondere di guida sotto influenza di alcol e stupefacenti oltre che di lesioni personali gravi nei confronti del passeggero anteriore: rischia pene severissime tra cui la reclusione, la revoca della patente ed il divieto di conseguirla. Sul posto sono accorse le ambulanze di 118 e Croce Gialla di Falconara e i vigili del fuoco.



