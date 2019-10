Jesi, giovane scappa dall’ospedale: «Fate largo, devo andare in stazione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Ha dato in escandescenze lungo corso Matteotti, davanti alla Bnl, abbandonando uno zaino a terra e scappando. Il gesto ha destato sconcerto e i presenti hanno lanciato l’allarme al 112. Sul posto, ieri verso le 11, sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118, Croce verde , oltre a una pattuglia dei carabinieri e del Commissariato. Il ragazzo – un 35enne jesino tossicodipendente - che sbracciava e si agitava, è stato portato in ospedale. Ma dopo poco è scappato, lo hanno intercettato di nuovo, grazie alle numerose segnalazioni. Stavolta era lungo la discesa di via Gramsci, nei pressi dell’asilo Negromanti: si spostava su un transpallet, un elevatore manuale a forche corte, rubato chissà dove. Carabinieri e poliziotti lo hanno bloccato. Ma lui candidamente ha risposto «sto facendo tardi, devo andare in stazione e prendere un treno». E’ stato di nuovo portato in ospedale per le cure del caso.