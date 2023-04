JESI - Un furto con spaccata è stato messo a segno nella serata di mercoledì ai danni della pizzeria “Pizza &co.” che si trova lungo la galleria del centro commerciale Il Torrione, zona centrale della città. In azione un ladro solitario, che ha agito a volto scoperto e senza guanti, per giunta a favore di telecamera interna: sprovveduto o troppo sicuro di sé evidentemente. Lo stabiliranno le indagini dei carabinieri del Norm della Compagnia di Jesi, che sono sulle sue tracce e che presto potrebbero giungere alla sua identificazione.

La ricostruzione

L’uomo si sarebbe nascosto dentro ai bagni o nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale, attendendo nascosto le 20,30, orario di chiusura del Torrione e della pizzeria, così come di tutte le attività commerciali che si trovano all’interno. Poi, alle 23,54 è entrato in azione. L’orario è quello in cui scatta l’allarme della pizzeria. «Ha sfondato a calci la vetrina che si affaccia sulla galleria del centro commerciale – ci spiega il titolare di Pizza & co. Erico Bonvecchi – e quando la vetrina è andata giù, è entrato con una busta di nylon in mano con cui presumo avrebbe voluto portare via i gratta&vinci appesi sopra il bancone o la cassa. Però quando è scattato l’allarme, collegato con il 113, si aziona anche un sistema con nebbiogeno che di fatto ha impedito il furto perché ha completamente destabilizzato il ladro». Infatti, le telecamere di videosorveglianza mostrano l’azione sgangherata di questo bandito solitario che allo scattare del nebbiogeno lascia la busta di nylon in terra, si avventa sul cassetto della cassa – contenente appena 60 euro in spiccioli – e scappa via.

Ladro mandato in confusione

«Non ha toccato né i biglietti del gratta&vinci né le slot machine che con la vetrina divelta sono finite a terra – aggiunge il titolare che da 21 anni gestisce la pizzeria dentro al Torrione e non aveva mai subito furti – quindi penso che quel diversivo collegato all’allarme lo abbia mandato in confusione. Di fatto è un sistema che si è rivelato efficace, con quel fumo sarebbe stato impossibile continuare l’azione criminosa e trovare la via di fuga, infatti non sono neanche assicurato».

Il bandito si è dovuto accontentare degli spiccioli prima di scappare dalle uscite di emergenza del centro commerciale, scappando via a piedi o forse su un motorino. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Jesi che hanno eseguito i rilievi di legge, avviato le indagini e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della pizzeria. Saranno molto utili a identificare il ladro. Inoltre, sembra che alcuni clienti lo avessero visto nei giorni scorsi aggirarsi nei pressi della pizzeria o addirittura venire a consumare della pizza. Una specie di sopralluogo per vedere cosa prendere o come entrare a rubare, studiare insomma il colpo. I testimoni si sono messi a disposizione degli inquirenti che starebbero già seguendo delle piste. In via di quantificazione i danni all’esercizio commerciale: oltre al cassetto della cassa e al magro bottino, il danno maggiore è quello della vetrina all’ingresso che dovrà essere sostituita anche nell’infisso.