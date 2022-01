Controlli nei locali: un cliente trovato senza il Green Pass: scatta la multa

JESI - Dispositivo di controllo del territorio interforze per la tutela della “sicurezza urbana”. Anche nella città di Jesi, così come nel resto della provincia, sono scattati i controlli come predisposto dal questore Capocasa. In particolare, sono stati passati al setaccio locali e luoghi di ritrovo, ristoranti e bar.

Sono state controllate complessivamente 153 persone e sette locali pubblici: sotto la lente d’ingrandimento dei controlli, soprattutto il rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento della pandemia, i dispositivi di protezione individuale e i Super Green Pass (quelli ottenuti da avvenuta vaccinazione) necessari per dipendenti e anche per i clienti dei locali pubblici e ristoranti. Il bilancio dei controlli è più che positivo: infatti è stata contestata solo una infrazione a un utente di un esercizio commerciale per la violazione della normativa Covid. In base a quanto accertato dagli inquirenti durante il controllo, il cliente si trovava all’interno del locale senza la sprovvista certificazione verde. In tutte le altre circostanze, i controlli hanno dato esito negativo.

