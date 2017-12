Blitz dei vandali alla stazione: nel mirino fioriere e panchine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Non c’è pace per la stazione ferroviaria di viale Trieste, crocevia di prostitute, balordi e vandali. Non bastavano le denunce dai residenti per incuria e degrado, l’allarme dei viaggiatori per i balordi accampati sulle panchine o per gli adescamenti delle prostitute nei bagni anche in pieno giorno o i ripetuti carichi di droga intercettati da Carabinieri, Polizia e Finanza con gli arresti dei corrieri.La bravata è scattata nella tarda serata di lunedì, quando le famiglie si ritrovavano nelle case per festeggiare o brindare insieme. Hanno approfittato anche della calma in città, di una stazione praticamente deserta. Ignoti hanno impegnato la loro serata ad alta gradazione alcolica facendo danni. Forse hanno colpito fioriere e panchine con delle mazze in acciaio, con colpi sferrati così forte da mandarle in frantumi. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati ieri mattina i gestori del bar, perché le due panchine divelte e le quattro fioriere distrutte sono proprio quelle che erano posizionate nella parte più vicina ai nuovi servizi igienici e al bar. Grande amarezza dal gestore del bar, perché quelle fioriere erano state messe proprio da lui per delimitare l’area dell’esercizio pubblico nella parte interna verso la banchina e rendere più confortevole lo spazio riservato ai tavolini.