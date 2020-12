Colpi fotocopia ai supermercati in meno di 24 ore, braccati due banditi in fuga

RECANATI - Due colpi fotocopia ai danni di supermercati a distanza di meno di 24 ore: il primo martedì sera poco prima delle 20 a Recanati, dove il bandito è fuggito senza riuscire a portarsi via il bottino, il secondo a Porto Recanati, dove invece il malvivente è fuggito con un complice che attendeva fuori e fino a ieri sera era braccato dai carabinieri. In entrambi i casi ad agire è stato un giovane con il viso travisato da una mascherina e il capo coperto dal cappuccio di una felpa. Non si esclude che i colpi portino la stessa firma.

Ma andiamo con ordine. Martedì sera al supermercato Crai Extra in via Nazario Sauro a Recanati, un bandito entra nel supermercato poco prima della chiusura e con un coltello da cucina minaccia la cassiera: «Dammi i soldi», le intima puntando verso di lei un coltello da cucina. La donna, seppure spaventata, temporeggia, mentre intanto si è avvicina alla cassa un cliente per pagare la spesa. Il rapinatore, a quel punto, forse temendo una reazione del cliente, ha preferito desistere senza prendere nulla: si è diretto verso l’uscita ed è scappato a piedi a mani vuote. Subito sono stati chiamati i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari di Recanati che hanno raccolto testimonianze dei presenti e visionato i filmati delle telecamere per risalire al bandito.

Ieri, invece, attorno alle 18,30, un bandito travisato con una mascherina e incappucciato con una felpa è entrato nel supermercato “Sì con te” di via 29 Marzo a Porto Recanati armato di coltello e ha intimato alla cassiera di consegnargli l’incasso. Arraffati i soldi, il giovane è fuggito all’esterno dove c’era un complice che l’attendeva in auto. I due però sono stati bloccati da un corriere e costretti a fuggire a piede, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri. Subito è scattata la caccia all’uomo, che ha costretto i banditi a cercare di dileguarsi nelle strade adiacenti, ma i militari non hanno mollato e in serata li stavano braccando.



