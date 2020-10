Nella casa di riposo 19 positivi: i contagiati aumentano in tutta la Vallesina

JESI - Emergenza Covid-19, crescono i contagi nei paesi della Vallesina e la paura è soprattutto per le Case di riposo e per le scuole. A Santa Maria Nuova, il sindaco Alfredo Cesarini rende noto sul sito istituzionale che vi sono 36 persone positive e ben 47 in quarantena. Tra i positivi vi sono anche 19 ospiti della casa di riposo-residenza protetta e alcuni addetti del personale.

LEGGI ANCHE:

Il Coronavirus uccide ancora nelle Marche: morti tre uomini e tre donne in 24 ore/ I numeri del contagio regione per regione

«Al momento non ci sono situazioni particolarmente gravi – si legge nella comunicazione - è stato allestito un reparto Covid per gestire meglio gli ospiti che vengono monitorati anche con l’ausilio di personale medico inviato dalla Usca (Unità speciali per la continuità assistenziale). Inoltre l’Asur e la Polis stanno lavorando sulla possibilità di inserire anche un’assistenza sanitaria notturna per evitare il ricovero ospedaliero di persone positive». Grande preoccupazione per i nonnini della Casa di riposo, nonostante le visite dei parenti in presenza siano vietate da febbraio e i congiunti possano incontrare gli ospiti solo da dietro un vetro o oltre la recinzione del giardino, per la tutela della salute degli stessi anziani. Gli ospiti delle case di riposo sono tra i soggetti più deboli e per questo maggiormente esposti al rischio del contagio.

Stessa fotografia preoccupante di positivi in aumento anche a Filottrano, dove la sindaca Lauretta Giulioni aggiorna la cittadinanza sul trend dei contagi, salito a 30 con le conseguenti quarantene. «L’età media dei contagiati si è abbassata – fa sapere la sindaca - l’aumento del numero è stato determinato in parte dal positivizzarsi di alcune quarantene in parte da nuovi casi». Anche a Staffolo c’è allarme. Risultano esservi 4 persone positive e 9 in quarantena. Il Comune ha già predisposto la riapertura del C.O.C (Centro Operativo Comunale). Nei giorni scorsi gli alunni della classe seconda di primo grado erano stati posti in quarantena precauzionale, ma sono risultati tutti negativi al tampone e hanno quindi ripreso l’ordinaria attività didattica in presenza. Un incremento dei positivi che si registra un po’ in tutta la Vallesina facendo schizzare il picco dei contagiati della Provincia di Ancona perfino al di sopra del dato allarmante di Pesaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA