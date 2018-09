Caprette come star a Porta Valle. E i bambini si divertono tantissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - La particolarità delle fiere edizione 2018 s’è vista a Porta Valle: sono le caprette impiegate per lo sfalcio dell’erba in città, che hanno fatto bella mostra di sé per la gioia soprattutto dei bambini. Le cinque caprette da compagnia tibetane, insieme al loro custode, si sono fatte accarezzare e fotografare, mentre veniva illustrato ai curiosi il progetto comunale che vede protagoniste 15 caprette impegnate nello sfalcio delle aree verdi pubbliche. Possiamo incontrarle pascolare dietro via Binda e via Coppi, custodite in una casetta di legno in un’area recintata e videosorvegliata sotto la tutela del servizio veterinario. Presto il progetto potrebbe estendersi anche ad altre zone cittadine. Intanto, la novità del servizio di manutenzione del verde cittadino curato dagli animali da fattoria è stata anche la simpatica novità della fiera appena conclusa.