Addio a Giuseppe Bini storico orefice: in tanti alla camera ardente

JESI - La città saluta con commozione Giuseppe Bini, storico orefice e sommelier, spentosi a 76 anni dopo una rapida malattia. L’orefice lascia i figli Silvana con il compagno Giordano e Stefano con Ludovica, gli adorati nipotini Rebecca e Riccardo, i parenti e gli amici. La camera ardente, allestita presso la Casa del Commiato di Anibaldi e Pandolfi è stata visitata da tantissime persone che non sono volute mancare all’ultimo saluto. Oggi la salma sarà cremata e le ceneri tumulate nel cimitero, accanto alle tombe di famiglia. Conosciutissimo in città, Giuseppe Bini nasceva come artigiano orologiaio, nel 1972 aveva aperto la sua Gioielleria Bini in via Pergolesi, attività di famiglia tramandata al figlio Stefano che ora segue le orme paterne. Accanto all’attività di orefice, Bini aveva coltivato la passione per i vini, diventando sommelier. Era uno dei volti di riferimento dell’enoteca regionale di Jesi, dove teneva corsi e degustazioni.