ANCONA Lav Ancona, l’associazione no profit per la tutela degli animali, ha lanciato un appello per trovare la chihuahua scappata dall’auto dopo il tragico incidente che sabato mattina, all’altezza del Comune di Camerano, ha strappato alla vita il 58enne Francesco Capursi, seduto nel posto passeggero anteriore della Suzuki guidata da suo figlio e finita contro il guardrail dell’A14. «Si cerca la cagnolina fuggita via dopo il tragico schianto in A14. Se qualcuno l’ha messa in sicurezza o ha informazioni utili ci contatti» è l’appello della Lav.



Ieri, i volontari hanno percorso il tratto autostradale in cui è avvenuto l’incidente per cercare tracce della cagnolina. Nessun riscontro. «Abbiamo parlato con i responsabili dell’Autogrill e del benzinaio situati subito dopo l’incidente e lasciato i nostri recapiti» le parole dei volontari. La cagnolina appartiene al figlio della vittima e a sua moglie. Tutti e due sono stati estratti dalle lamiere e condotti al pronto soccorso di Torrette con un codice rosso. Non sono in pericolo di vita. All’ospedale c’è finito anche il loro bimbo di 7 mesi. Anche le sue condizioni di salute non preoccupano. Subito dopo la carambola con il guardrail, che non ha coinvolto altri mezzi, dalle lamiere della Suzuki è scappata la cagnolina color caffè e con una striatura bianca sul muso. L’incidente si è verificato attorno alle 6.30, tra i caselli di Ancona Sud e Loreto. Da quanto ricostruito, la famiglia Capursi era partita dalla Lombardia (dove risiede) per tornare nella terra d’origine: la Puglia.

La carambola



Il 58enne era originario di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell’auto ed è carambolato violentemente contro il guardrail. Dopo l’impatto, la vettura si è girata più volte su se stessa prima di fermare definitivamente la marcia. Per il 58enne, nonostante le manovre rianimatorie prolungate, non c’è stato niente da fare.