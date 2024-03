Schianto in A14, la cagnolina Bianca scappa. L'appello della figlia della coppia ferita: «Aiutatemi a ritrovarla»

Bianca, una bellissima cagnolina che vive a Parma, era a bordo della Panda che si è schiantata contro uno spartitraffico ieri sera e dopo il violento impatto è fuggita nelle campagne di Pineto. Nell'auto, con i suoi padroni, c'era anche la cagnolina Bianca, spaventata da morire anche lei quando la Panda ha urtato contro pezzi del muro new jersey divelto da un camion, in A14, nel tratto tra Pineto e Atri, nella provincia di Teramo. «Bianca, una simil maremmana, è scappata dopo l'incidente» dice l'appello lanciato sui social dalla figlia della coppia, che era nell'auto, e che è rimasta ferita. Oggi la donna dopo essere stata in ospedale a trovare i genitori, che presentano fratture ma le loro condizioni non destano preoccupazione, non ha fatto altro che cercare Bianca, inutilmente.

La figlia chiede di aiutarla nelle ricerche: «I miei genitori hanno fatto un incidente tra Roseto degli Abruzzi e Pineto, direzione di marcia verso Ancona, chilometro 348 +600, in prossimità del cantiere, viaggiavano con il loro cane. Bianca è buona, dovrebbe indossare una pettorina arancione e nera e un guinzaglio nero, sempre che non li abbia persi durante l’incidente o scappando, ovviamente ha anche il chip. Vi prego di chiamarmi subito se qualcuno dovesse vederla perché non sappiamo dove sia scappata e come stia. 3406160902 per favore aiutateci.