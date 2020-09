Incidente all'alba, l'avvocato: «Colpa di un'auto pirata, conducente lucido e collaborativo»

FALCONARA - In merito all'incidente avvenuto alle 5 di mattina del 29 agosto scorso a Falconara, riceviamo e pubbliciamo alcune precisazione da parte dell'avvocato Giordano Gagliardini:

"1) che l’incidente stradale si è verificato a causa di un’autovettura che tagliava la corsa all’automezzo condotto dal mio cliente il quale, per evitare l’impatto e a tutela propria e delle trasportate, andava a collidere contro un palo dell’illuminazione pubblica;

2) che l’autovettura che ha provocato il sinistro di cui sopra non si è arrestata, talché non si è potuto provvedere alla sua identificazione;

3) che il mio cliente era assolutamente lucido e collaborativo con le Forze dell’Ordine intervenute, tanto da descrivere puntualmente la dinamica del sinistro in cui lo stesso e le due trasportate erano rimasti coinvolti.

Si precisa che costituisce riprova di quanto affermato il verbale delle Autorità intervenute, di cui si è in attesa di ritirare la copia, nonché le dichiarazioni della trasportata". © RIPRODUZIONE RISERVATA