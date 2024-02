Hulk, Spiderman e i supereroi si arrampicano sull'ospedale Salesi: che festa per i piccoli pazienti

ANCONA – Hulk, Spiderman, Superman, Ironman, Thor, Capitan America. C’erano davvero tutti i supereroi più amati dai bambini, domenica 4 febbraio alle 10,30 all’Ospedale Salesi di Ancona. In occasione dei festeggiamenti per il Carnevale i supereroi acrobatici hanno fatto visita a sorpresa ai bambini ricoverati in ospedale e hanno regalato loro una mattinata magica.

L’evento, organizzato da Fondazione Ospedale Salesi Onlus e Associazione SEA SuperEroiAcrobatici, ha visto i beniamini dei bambini calarsi dal tetto dell’ospedale con le funi, per rubare un sorriso ai piccoli ricoverati e spezzare per un po’ una routine scandita dai ritmi ospedalieri.

Prima ala finestra, poi nei reparti

Dopo averli ammirati dai vetri delle finestre, i bambini hanno avuto la sorpresa più grande, perché i loro amati personaggi sono entrati nei reparti per trascorrere la mattinata con loro.

Ed ecco che in un attimo in corsia, accanto ai camici bianchi, sono apparsi gli eroi nei loro mantelli e costumi colorati.

Una visita che ha regalato tanta gioia ai piccoli pazienti e che è stata molto apprezzata anche dalle famiglie dei bambini, felici di vedere lo stupore e il sorriso dipinti sui volti dei loro figli.

«Questi momenti sono fondamentali per i bambini ricoverati e anche le loro famiglie – spiega la direttrice della Fondazione Ospedale Salesi Onlus, professoressa Laura Mazzanti – perché permettono di trascorrere qualche ora di spensieratezza, specie in occasioni come il Carnevale, che rappresentano un appuntamento giocoso e tanto amato dai piccoli».