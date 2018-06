Tragico frontale, tre morti a Gualdo Due operai erano diretti a Sassoferrato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GUALDO TADINO - Tre morti questa notte a Gualdo nel terribile impatto avvenuto lungo la nuova strada statale 3 Flaminia, fra Gualdo Tadino e Fossato di Vico. E’ accaduto alle 5,15 del mattino nei pressi dell’uscita della frazione di San Pellegrino, in corrispondenza del km 188.5.Due auto si sono scontrate frontalmente e una si è incendiata. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo alle tre persone. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana e dalla centrale di Perugia Madonna Alta. Suk posto oltre alla Polstrada, i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. La strada ovviamente è stata chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato con indicazioni in loco.Due gli umbri che hanno perso la vita, entrambi nella Fiat Panda: un uomo di 50 anni di Casacastalda e uno di 44 di Gualdo Tadino che si stavano dirigendo al lavoro in un’azienda di Sassoferrato. La terza vittima, il conducente della Fiat 500, è invece un uomo di 55 anni calabrese.