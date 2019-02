Va in garage, si punta il fucile e fa fuoco Muore suicida un uomo di 56 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GUALDO – Si toglie la vita con un colpo di fucile. La vittima è un uomo di 56 anni e il dramma si è consumato verso le 11 di oggi nel garage della sua abitazione a Gualdo, piccolo comune dell'entroterra maceratese. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 di Macerata e i carabinieri della stazione di Sarnano. Purtroppo per il 56enne non c'è stato nulla da fare. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.