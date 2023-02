MACERATA - Scontro mortale lungo la strada provinciale 77, in località Pieve a Macerata. A perdere la vita un 46enne di Gualdo, Loris Tedeschi. Tre persone sono invece finite in ospedale. L’incidente si è verificato nella notte tra sabato e ieri. Erano circa le due quando - per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale - i tre mezzi si sono scontrati. Stando a una prima ricostruzione, Tedeschi procedeva verso Macerata a bordo di una Panda vecchio modello quando si è scontrato con un’altra auto che sopraggiungeva dalla corsia opposta.

Nello scontro è stato coinvolto pure un altro mezzo. Ad avere la peggio il 46enne di Gualdo. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, per lui non c’era già più nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno collaborato con il personale sanitario e messo in sicurezza le auto coinvolte. A correre sul posto, avvertito dalle forze dell’ordine, è stato anche uno dei cinque fratelli della vittima, Mario Tedeschi, molto conosciuto in zona per essere il titolare di un’azienda di Piediripa.

«Mio fratello era una persona molto scrupolosa alla guida - racconta -. Ora, con il senno di poi, ci chiediamo anche come mai abbia preso la sua vecchia Panda sabato sera, forse se fosse stato a bordo dell’altra auto che aveva, un po’ più nuova, lo avrebbe protetto di più dall’impatto. Ma questo non possiamo saperlo». La notizia della scomparsa di Tedeschi si è subito diffusa nella piccola cittadina di Gualdo, dove il 46enne viveva insieme agli anziani genitori, mamma Getulia e papà Auro, che ora dovranno trovare la forza per superare questa drammatica perdita. L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia Tedeschi, molto conosciuta e ben voluta da tutti. Lo stesso sindaco del paese, Giovanni Zavaglini, ricorda Loris come «una persona molto in gamba e ben voluta da tutti. Era sempre molto disponibile e siamo stati colpiti profondamente da questo tragico incidente. La nostra piccola comunità è molto scossa, siamo tutti molto addolorati».



Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando alla famiglia. «Ci sono vicini in tanti - dice Mario Tedeschi -. Siamo una famiglia stimata e ben voluta e ci stanno dimostrando tanto affetto. Mio fratello era una persona semplice, come quelle di una volta». Questa mattina è prevista l’ispezione cadaverica sul corpo del 46enne, titolare di una piccola attività di pulizia delle auto. Poi la famiglia attende il nulla osta per i funerali. Tedeschi, oltre ai genitori, lascia i fratelli Mario, Giuseppina, Enrico, Donatella, Annarosa.