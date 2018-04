Un uomo di 67 anni si impicca in casa Il corpo trovato dalla moglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GUALDO - Un uomo trovato impiccato in casa. Il dramma si è consumato a Gualdo, nell'entroterra maceratese. La vittima è un 67enne e la macabra scoperta è stata fatta questa mattina poco prima delle 10. A trovare il corpo è stata la moglie. Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell'emergenza sanitaria del 118, i quali non hanno potuto fare altro che accertare l'avvenuto decesso. Sul luogo del suicidio anche i carabinieri. Non si conoscono le cause che hanno spinto l'uomo all'estremo gesto.