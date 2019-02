Imprenditore edile si uccide con un colpo di fucile: scoperto dalla moglie

di Carla Passacantando

GUALDO - Un imprenditore edile si uccide con un colpo di fucile. La vittima ha 56 anni. Il dramma si è consumato verso le 11 di ieri nel garage dell’abitazione dell’uomo, in contrada Castello, zona tra Gualdo e Penna San Giovanni. L’uomo si è puntato l’arma verso il capo e ha esploso un colpo, rivelatosi fatale.Ad accorgersi dell’accaduto, poco dopo, è stata la moglie. Sotto choc, ha immediatamente avvertito gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. L’intervento dei soccorritori è stato immediato e il medico ha anche richiesto l’intervento dell’eliambulanza. I soccorritori hanno fatto di tutto per salvare il ferito, ma non c’è stato nulla da fare (l’eliambulanza è stata fatta subito rientrare).