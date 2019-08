Grosso albero pericolante un altro allarme lungo viale Anita Garibaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - I vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi in viale Anita Garibaldi dove i residenti hanno segnalato un grosso albero pericolante. Nella stessa strada, alla fine di luglio, un albero simile era crollato e solo per caso si era evitata una tragedia. L’allarme è scattato perché la pianta era pericolosamente inclinata e incombeva su due palazzine. I vigili del fuoco sono perciò intervenuti per evitare che ci potessero essere rischi per le persone.