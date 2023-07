PESARO Il ramo di un grosso pino ha ceduto di schianto e ha colpito una giovane che stava passando in bicicletta. Con lei anche il marito che è rimasto incolume. La donna è stata invece soccorsa e portata all’ospedale perchè le fronde le avevano colpito il collo e la schiena, è rimasta ferita ma non è per fortuna in pericolo di vita. E’ accaduto in via Cimarosa, la strada traversa di via Solferino che costeggia il parco Miralfiore e la zona residenziale.

Ai vigili del fuoco l’allarme è arrivato poco prima delle 21.30. A dare l’allarme è stata una signora che abita a poche decine di metri dal luogo dell’impatto: «Era l’ora di cena - racconta - stavo preparando da mangiare quando ho sentito un grosso tonfo, come un botto, qualcosa che si schiantasse. Non sono riuscita a capire subito che cosa stesse succedendo poi mi sono affacciata e ho visto quel ramo enorme di pino che si era abbattuto a terra. C’era gente, stavano arrivando altre persone e così ho chiamato il 112».

È stato il caldo?

Nella caduta improvvisa, che potrebbe essere causata anche dal caldo torrido di questi ultimi giorni, è rimasta ferita una giovane che stava transitando lungo il marciapiede in compagnia del marito. Pare che la coppia fosse in bici, cosa non affatto strana perche è il marciapiede che costeggia il parco Miralfiore lungo via Cimarosa è largo e spazioso e tanti pesaresi lo usano come naturale proseguimento della ciclabile di via Solferino. Sono stati alcuni ragazzi, che nel frattempo erano accorsi sul posto per capire cosa fosse successo e da dove provenisse quel “crash” che si è udito distintamente nel quartiere, a soccorrere per primi la donna e a tirarla fuori da sotto il ramo che le era caduto addosso. «Una cosa incredibile - raccontavano - quel marciapiede è frequentatissimo ci passano tutti a qualsiasi ora, soprattutto bambini». Sul posto è arrivato immediatamente il 118 che ha soccorso la donna che si lamentava per un dolore alla schiena provocato dall’impatto. Nessun altro passante o ciclista è rimasto coinvolto. Nel frattempo sul posto arrivava altra gente, molti vicini, e anche i vigili del fuoco che hanno lavorato fino a sera per mettere in sicurezza la zona, provvedendo a tagliare tutti i rami pericolanti del pino che sporgeva sulla strada.