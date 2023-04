PIETRARUBBIA - Una scena agghiacciante per una morte crudele. Si è trascinato sul terreno per qualche metro, nel tentativo disperato di chiedere aiuto, ma le sue forze gli sono venute a mancare per la copiosa perdita di sangue ed è morto vicino al suo trattore a causa della profonda ferita subìta a una gamba, cadendo da un’altezza di circa 4 metri travolto dal grosso ramo secco di una quercia che stava tagliando.

La ricostruzione

È questa la prima ricostruzione dell’infortunio mortale accaduto ieri pomeriggio nella campagna di Pietrarubbia, in località Caivano di Ca’ Carbone. Ne è rimasto vittima Renzo Dominici, 78 anni, un imprenditore agricolo che operava nel suo podere a neanche trecento metri da casa. È stata la moglie a dare l’allarme poco dopo le 17,30 quando si è recata a piedi nel campo per cercare il marito e l’ha trovato esanime a terra con una pozza di sangue vicino agli arti inferiori.

Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118, che ha tamponato la ferita e ha cercato di rianimare l’anziano agricoltore. Ma ha solo potuto constatarne il decesso. Sono arrivati con due mezzi anche i vigili del fuoco di Macerata Feltria, che hanno raggiunto a bordo di una campagnola la zona impervia dell’incidente.

Era salito sulla benna

Secondo la ricostruzione dei soccorritori, Dominici ieri pomeriggio si era dedicato a potare la parte secca di una grande quercia, che si trova ai bordi del suo campo. Per farlo aveva sollevato la benna del suo trattore e, armato di motosega, ci era salito sopra tramite una scala. Ma quando il ramo segato si è staccato dall’albero lo ha colpito, lesionandogli in profondità una gamba che è rimasta incastrata tra il ramo e la benna. E l’agricoltore è caduto. Nell’urto sarebbe stata tranciata l’arteria femorale cosicché la morte è sopraggiunta per dissanguamento.

In via Molino di Ca’ Carbone sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Solamente nel tardo pomeriggio è arrivata l’autorizzazione del magistrato di turno per la rimozione del cadavere, che è stato trasportato nell’obitorio di Sassocorvaro. La notizia della tragedia si è rapidamente diffusa nella comunità locale.

Il cordoglio della sindaca

«Siamo addolorati per questa disgrazia che colpisce in maniera durissima la nostra comunità - ha dichiarato la sindaca Maria Assunta Paolini -. Renzo apparteneva a una famiglia storica, conosciuta da tutti per la sua presenza nella vita sociale. Sono davvero triste per quanto accaduto ed esprimo alla famiglia il cordoglio dell’amministrazione comunale» .