SAN BENEDETTO - Tragedia sfiorata in via Gino Moretti dove, nella notte, un grosso pino si è spezzato abbattendosi sul fossato dell’Albula e sul cantiere per la realizzazione della pista ciclabile. E fortunatamente non passava nessuno.

E’ accaduto di fronte alla scuole Caselli dove questa mattina in molti si sono svegliati trovandosi di fronte al grosso albero letteralmente precipitato nel fossato. Il tronco ha devastato il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile in fase di realizzazione nel tratto di via Moretti.

Duro il comitato Questione natura: «Questi Pini, quelli rimasti a fronte dei 3 o 4 abbattuti dopo visita di un esperto, sono tutti sani. È da una vita che sono lì senza dare fastidio a nessuno... Caso strano, poco più di 1 anno fa tagliano le radici durante dei lavori. La colpa di quest’evento è esclusivamente dell’uomo». Secondo il Comune invece dai sopralluoghi effettuati pare che il pino, cresciuto con un’inclinazione eccessiva, soffriva di un difetto noto come “radice strozzante” che ha determinato un aggravio della condizione statica.