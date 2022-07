Auto distrutta nello scontro con un camion: donna estratta dalle lamiere, è gravissima

GENGA - Tremendo incidente tra un camion e un'auto a Genga: i vigili del fuoco hanno estratto una donna della macchina distrutta nello schianto, che è stato trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono gravissime. L'intervento questa mattina lungo la strada provinciale 22 di Frasassi, nella frazione Osteria di Colleponi di Genga, per un incidente stradale che ha coinvolto un camion e un’auto. La squadra dei vigili del fuoco ha estratto una persona dall’auto, affidandola al personale del 118, che ha fatto anche intervenire l’eliambulanza, e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e vigili urbani.