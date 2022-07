Attraversano la strada, nonna e due nipotini investiti da un'auto ad Ancona: trasportati in ospedale

ANCONA Una nonna con i due nipotini di 13 e 10 anni sono stati investiti da un'auto a Torrette di Ancona. Stavano rientrando dal mare ed erano intenti ad attraversare la strada quando una macchina li ha travolti. Sono finiti tutti e tre al pronto soccorso: la 65enne a Torrette in codice rosso, i due bambini di 13 e 10 anni al Salesi, uno in giallo e l’altro in rosso.

L'investitore sotto choc

Nessuno, comunque, è in pericolo di vita. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle 19,45, lungo la Flaminia, proprio davanti alla stazione ferroviaria di Torrette. Sul posto quattro mezzi del 118: un’ambulanza della Croce Rossa, una della Croce Gialla e le automediche di Ancona e Falconara. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per effettuare i rilievi e gestire il traffico. Illeso, ma sotto choc, l’investitore.