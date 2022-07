Grottammare, schianto al semaforo tra scooter e auto, 23enne soccorso dall'eliambulanza

GROTTMMARE - Schianto nella tarda serata di ieri lungo la Valtesino, in territorio di Grottammare. Si è trattato dello scontro tra un'auto e uno scooter avvenuto all'altezza del semaforo che si trova all'incrocio con la bretella che conduce al casello dell'A14, nei pressi della piscina comunale in via della Pace, e ha visto il conducente del ciclomotore, D.P. di ventitre anni, riportare conseguenze tali da rendere necessario l'intervento dell'eliambulanza. L'incidente è avvenuto intorno alle 23.30 di ieri sera e, insieme ai sanitari del 118 arrivati sul posto con una ambulanza, sono arrivati anche i carabinieri che sono al lavoro sulla ricostruzione del sinistro.