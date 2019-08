Alpinista precipita durante un'arrampicata Scattano i soccorsi di 118 e vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GENGA - L'eliambulanza del 118 e i vigili del fuoco stanno intervenendo a San Vittore di Genga per soccorrere un alpinista caduto durante un'arrampicata. L'allarme è scattato poco prima delle dieci. L'incidente è avvenuto in una parete di roccia nei pressi del Santuario, dove spesso di addestrano appassionati di alpinismo. L'infortunato è stato raggiunto e trasportato in ospedale per un trauma cranico. L'uomo è un 48enne di Ancona.