Fulmine innesca l'incendio a fuoco ​200 quintali di rotoballe di paglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGUGLIANO - Alle 5.30 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti nella Contrada Colonne di Agugliano per un incendio. Presumibilmente un fulmine ha innescato l’incendio di circa 200 quintali di rotoballe di paglia. I vigili del fuoco intervenuti con tre automezzi e dieci uomini, hanno evitato il propagarsi delle fiamme al vicino fienile, ancora sono sul posto per ultimare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.