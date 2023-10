Franco Panariello, chi è l'uomo che ha ucciso la moglie da cui si stava separando. Su Facebook le sue turbe: «Essere brave persone è difetto»

CERRETO D'ESI - Era seguito dai servizi sociali Franco Panariello, il 55enne arrestato per avere ucciso la moglie Concetta Marruocco, da cui si stava separando. L'uomo è già sotto processo ad Ancona per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Era stato colpito anche da un divieto di avvicinamento e doveva indossare il braccialetto elettronico.

Franco Panariello, chi è l'uomo che ha ucciso a coltellate la moglie

Ma chi è Franco Panariello? L'uomo si trova nel carcere di Montacuto ad Ancona.

«Il mio assistito, anche se sotto choc, ha collaborato e ha cercato di rispondere a tutte le domane che gli sono state fatte in caserma» ha detto il suo legale Ruggero Benvenuto.

Dai suoi messaggi su Facebook si può un po' capire la situazione di grave disagio che sentiva Panariello. Postava ragionamenti in cui si sentiva vittima della fine del matrimonio, vittima di in complotto contro di lui che si considerava una "persona per bene" a cui stavano capitando vicende ingiuste. E avvertiva che si sentiva stanco: «stanco di esserci per chi per te non c'è mai». Frasi che ora sembrano essere un terribile presagio.

«Una cosa che ho sempre odiato è quella di essere usato/usata...prendono il tuo buonismo come scusa per approfittarsene. Ma arriva il momento in cui ti stanchi. Ti stanchi di esserci per chi per te non c'è mai..Ti stanchi di sopportare tutte per quieto vivere. E quando una persona buona si stanca... Hai chiuso!!!». Franco Panariello ha condiviso queste frasi, prese da un altro profilo Facebook, all'inizio di settembre. E in post più recente «la sincerità richiede coraggio. E i coraggiosi sono una razza quasi estinta». In un altro quasi un ammonimento: «A volte il nostro peggior difetto è essere brave persone».

E poi parlava a sé stesso esortando un interlocutore immaginario: «Abbi sempre la forza ed il coraggio di allontanare dalla tua vita chi calpesta la tua persona ed i tuoi sentimenti. Nessuno, neanche chi ami, ha il diritto di non rispettarti e di toglierti il sorriso», si legge in uno dei post condivisi ad agosto. E ancora: «Un saggio disse: "Le persone noteranno sempre il cambiamento del vostro atteggiamento ma non noteranno mai che è il loro comportamento la causa che vi ha fatto cambiare"».