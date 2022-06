Da Chiaravalle ad Ancona a piedi nudi sul cemento bollente: soccorso un ragazzo di 25 anni

ANCONA - Se era una scommessa, uno scherzo di fine giugno o altro non si sa, fatto sta che la cosa ha sollevato stupore. Un ragazzo di 25 anni nel pomeriggio di ieri è partito a piedi da Chiaravalle ma la cosa che ha lasciato tutti basiti era che non aveva scarpe. Temperatura torrida di ieri, cemento bollente, il giovane si è inevitabilmente ferito e all'altezza della stazione di Torrette ha dovuto chiedere aiuto con la Croce Gialla che lo ha soccorso portandolo all'ospedale per tutti i controlli del caso con la narrazione dell'accaduto che ha lasciato esterrefatti praticamente tutti.

